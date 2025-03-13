Доходы инфоцыган упали на 4 млрд рублей

Инфобизнесмены подорвали доверие агрессивным маркетингом, не выполненными обещаниями, а также историями с уклонением от уплаты налогов.

За три года доходы инфобизнесменов сократились на 4 млрд рублей. По итогам 2024 года они заработали около 300-500 млн против дохода в 4,5 млрд в 2022 году.

На сокращение заработка инфоцыган повлияли громкие уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов, ограничения в работе YouTube, а также переход клиентов к профильным специалистам с высшим образованием. Например, к психологам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

«Несмотря на то что спрос на услуги тарологов, астрологов в РФ продолжает оставаться высоким, страницу инфопредпринимателей можно считать закрытой. Крупнейшие из них дискредитировали себя, а на плаву остались лишь те, кто либо смог диверсифицировать свой бизнес, либо ведут ее, основываясь на реальном образовании», — сказали в АБА.

Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что спад доходов у инфобизнесменов — закономерный процесс, который связан с потерей доверия. Например, многие инфоцыгане подорвали свою репутацию невыполнением громких обещаний, агрессивным маркетингом и низким качеством продуктов.

«Нельзя бесконечно покупать курсы обо всем на свете в надежде, что когда-нибудь пройдешь их — рано или поздно наступит момент пресыщения. Теперь в борьбе за внимание и кошелек потребителей придется изобретать новые инструменты и форматы», — сказала основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Сейчас наблюдается устойчивый тренд на обращение к экспертам и профессионалам с образованием. Они не обещают быстрого и легкого результата, но зато работают с тем, что реально можно изменить.

Недавно мы писали, что за отмывание денег блогера Митрошину посадили под домашний арест.