За отмывание денег блогера Митрошину посадили под домашний арест

Следствие считает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей и решила придать своему доходу видимость легального заработка.

Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину на месяц и 16 суток. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей. Чтобы придать видимость легального дохода, блогер отмыла часть денег, купив квартиру в Москве.

Недавно мы писали, что адвокат блогера заявил, что поводом к задержанию стала покупка квартиры во время налоговой проверки.