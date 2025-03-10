За отмывание денег блогера Митрошину посадили под домашний арест

Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину на месяц и 16 суток. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.
«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей. Чтобы придать видимость легального дохода, блогер отмыла часть денег, купив квартиру в Москве.
Недавно мы писали, что адвокат блогера заявил, что поводом к задержанию стала покупка квартиры во время налоговой проверки.
Начать дискуссию