ТПП хочет разрешить применять АУСН компаниям с обособленными подразделениями

Если у компании есть склад, филиал или хотя бы одно рабочее место не по адресу регистрации, то это не повод лишать предпринимателей права на АУСН.

Торгово-промышленная палата предложила расширить специальный налоговый режим АУСН для малого бизнеса и разрешить его применять компаниям, у которых есть филиалы или обособленные подразделения в том же регионе. Пока что это запрещено НК, но предложение уже направили в Минфин и ФНС.

«Нелогичность лишения организаций права на АУСН при наличии у них обособленных подразделений в муниципальном образовании, являющемся местом их регистрации (нахождения), подтверждается тем фактом, что указанное ограничение отсутствует для индивидуальных предпринимателей», — сказано в пояснительной записке к будущему законопроекту.

В ТПП считают, что если у компании есть хотя бы одно стационарное рабочее место не по адресу регистрации, то это не повод лишать бизнес права на применение АУСН. При этом организация может иметь в разных частях муниципального образования склад, цех или торговые точки.