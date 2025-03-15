Счетная палата установила рекордный экономический эффект от своей деятельности в прошлом году

Счетная палата приступила к подведению итогов своей деятельности в 2024 году. 13 марта годовой отчет о работе ведомства был представлен председателем СП Борисом Ковальчуком на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Всего в отчетном году Счетной палатой завершено 339 мероприятий. По поручению Президента проведено 23 мероприятия, Соведа – 55.

По итогам проверок выявилено 4 706 нарушений и недостатков на общую сумму более 1,15 трлн рублей. Из них порядка 800 млрд (70%) — нарушения требований к бюджетному учету и отчетности. Об этом сообщает пресс-служба СП, релиз есть у «Клерка».

«Несмотря на рост доходов и расходов федерального бюджета, общая сумма нарушений практически в два раза меньше, чем мы выявляли по итогам предыдущего отчетного периода. В связи с этим важно отметить работу Правительства и органов исполнительной власти по повышению исполнительской дисциплины и качества подготовки документов», — заявил Борис Ковальчук.

В 2024 году в отчете о работе Счетной палаты впервые представлен показатель экономического эффекта от ее деятельности, который отражает реальные результаты — объем средств и имущества, возвращенных в казну, и повышение доходов бюджетов всех уровней.

Как отметил Ковальчук, экономический эффект достигается благодаря реализации рекомендаций Счетной палаты по итогам мероприятий, выполнения представлений и предписаний, выданных объектам аудита, итогов рассмотрения обращений СП в правоохранительные органы, а также совместной работы с Советом Федерации в рамках рассмотрения отчетов и продвижении рекомендаций контрольного ведомства.

«В отчетном году достигнутый Счетной палатой экономический эффект составил 148,9 млрд рублей. Из них 95,9 млрд рублей – непосредственно возврат средств в бюджеты всех уровней. Это стало рекордом за всю 30-летнюю историю нашего ведомства», – привел цифры глава Счетной палаты.

С полным отчетом о работе Счетной палаты в 2024 году можно ознакомиться здесь.