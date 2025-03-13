Производители кормовых и пищевых добавок получат господдержку

Предприниматели смогут возместить 20% прямых затрат на модернизацию и создание производства добавок в сфере животноводства и выращивания продуктов питания.

С 1 января 2027 года компании, которые занимаются производством важных ферментных препаратов и пищевых добавок для производства продуктов питания и кормовых добавок в сфере животноводства, смогут получить господдержку.

Бизнесу возместят часть прямых затрат на модернизацию и создание производств. Размер возмещения составит 20% от фактической стоимости объекта. Об этом сказано в постановлении правительства от 11 марта 2025 № 300.

«Мощности по производству ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 года», — сказано на сайте кабмина.

Минсельхоз будет проводить конкурсный отбор таких проектов по строительству или модернизации агропромышленной инфраструктуры.