Яндекс Еда зафиксировала абсолютный рекорд заказов 8 Марта

В Международный женский день Яндекс Еда впервые выполнила более 1 млн заказов за день. Это самый высокий показатель за всю историю сервиса в России.

Пользователи Яндекс Еды оформили заказы более чем в 51 тысяче ресторанов на сервисе.

Самыми популярными кухнями стали американская и японская, а топ-позициями — роллы классические и запеченные, картофель и закуски, соусы, бургеры и напитки.

Самый большой по объему заказ из ресторанов 8 марта насчитывал 179 позиций, а из магазинов — 261 позицию, сообщает компания Яндекс.

В праздник сервис традиционно зафиксировал повышенный спрос на категорию «Цветы»: в этом году количество заказов из цветочных магазинов выросло на 78%. Пользователи чаще выбирали монобукеты из роз и тюльпанов. Продажи категории «Бьюти» выросли на 52%.