Яндекс планирует выпустить биржевые облигации

Общий объем программы ограничен 350 млрд рублей. В рамках этого лимита компания может разместить несколько выпусков облигаций. Решение об объеме и параметрах каждого выпуска Яндекс будет принимать отдельно, опираясь на потребности бизнеса и макроэкономическую ситуацию.

Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет, сама программа при этом бессрочная.

Сообщается, что облигации станут еще одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса Яндекса. Они также позволят компании более гибко управлять структурой финансовых обязательств.

По итогам прошлого года выручка Яндекса впервые превысила триллион рублей, а скорректированный показатель EBITDA составил 188,6 млрд рублей.

По прогнозу компании, в 2025 году выручка вырастет более чем на 30% по сравнению с результатом прошлого года, а скорректированный показатель EBITDA составит не менее 250 млрд рублей.

В марте Яндекс получил кредитные рейтинги AAA (RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА» со стабильными прогнозами. Эти рейтинги соответствуют наивысшему уровню финансовой устойчивости.