При УСН в декларации НДС тоже будет раздел 8 с данными из книги покупок

Разъяснение дала эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов Надежда Самкова в ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».
В разделе 8 декларации по НДС у таких упрощенцев, в частности, будет вычет по авансам.
Напомним случаи, когда вычет возможен:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;
при возврате покупателем товаров или отказе от товаров (работ, услуг);
при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.
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