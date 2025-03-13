Декларация по НДС

При УСН в декларации НДС тоже будет раздел 8 с данными из книги покупок

Даже если при УСН компания применяет пониженный НДС 5% и 7% без права на вычет, это не значит, что в ее декларации по НДС не будет раздела с вычетами.

Разъяснение дала эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов Надежда Самкова в ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

В разделе 8 декларации по НДС у таких упрощенцев, в частности, будет вычет по авансам.

Напомним случаи, когда вычет возможен:

  • при отгрузке в счет авансов;

  • при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

  • при возврате покупателем товаров или отказе от товаров (работ, услуг);

  • при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

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