Оплата по QR будет доступна клиентам Сбера в Турции

Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в СберБанк Онлайн. Полноценный запуск для всех клиентов запланирован на конец марта.

Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.

Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян, отмечает Сбер. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году поток российских туристов в эту страну увеличился на 6,3%, составив 6,7 млн визитов.

Ранее Сбер внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год — расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.