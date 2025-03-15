Роспатент: за шесть лет российский бизнес удвоил аренду успешных отечественных брендов

За 12 месяцев 2024 года зарегистрировал более 8,2 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков. Количество сделок франчайзинга таким образом увеличилось на 18%. Их инициаторами стали отечественные предприниматели, которые тиражируют эффективные бизнес-проекты.

В 2024 году представители российского бизнеса зарегистрировали в Роспатенте 8 206 распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов. По его словам, это на 18,2% превышает превышает показатели 2023 года.

«Франшиза – это эффективная модель развития успешного бизнеса и стандартов качества. Франчайзи получает готовую финансовую модель и возможность использовать известный товарный знак, которому доверяют клиенты. А франчайзер расширяет присутствие своего бренда и, конечно же, получает регулярный доход по договору коммерческой концессии. Потребители охотнее покупают товары или пользуются услугами бренда с высокой репутацией», – отметил Юрий Зубов.

Основными отраслями франчайзинга в 2024 году стали оптовая и розничная торговля, организация продуктов питания и напитков, недвижимость, ремонт и продажа транспортных средств, медицина.

В 2024 году наибольший рост (+73%) показали ресторанный бизнес и доставка продуктов (это направление относится к производству продуктов питания и напитков). Ключевой драйвер – экспансия крупных сетей. Например, «Додо Франчайзинг» увеличил количество новых договоров в 1,5 раза.

В топ по количеству франшиз в 2024 году вошли ООО «Цифровой Сервис», ООО «Мос Групп» и ООО «Юнирест».

«За шесть лет активность отечественного бизнеса на рынке франчайзинга выросла почти в два раза», – резюмировал Юрий Зубов.