В новых регионах запустят пилотный проект по охране интеллектуальной собственности

Минэкономразвития и Роспатент запустят пилотный проект по охране интеллектуальной собственности в воссоединенных регионах.

На базе центров «Мой бизнес» это будет программа повышения информированности субъектов МСП в новых регионах России по вопросам охраны интеллектуальной собственности. Проект будет включать образовательные и консультационные модули.

«Новый проект призван повышать уровень инновационной и патентной активности в воссоединенных регионах и стимулировать бизнес эффективно управлять интеллектуальной собственностью: грамотно оформлять ее на балансе, увеличивать стоимость своих активов», — сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, программа позволит сформировать минимальный набор компетенций по вопросам регистрации и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности бизнеса.

«Совместный с Минэкономразвития просветительский проект — логичное продолжение работы по интеграции воссоединенных территорий в российскую систему интеллектуальной собственности. В частности, большое внимание уделяется правовому регулированию деятельности патентных поверенных: до 1 января 2026 года они могут подтвердить свой статус в упрощенном порядке. Для этого нужно пройти в Роспатенте аттестацию без оплаты за квалификационный экзамен», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Проект центров «Мой бизнес» с Роспатентом будет реализован в два этапа.

Первый пройдет в первом полугодии 2025-го в Донецкой Народной Республике и будет включать серию семинаров и консультаций для бизнеса на площадке центра «Мой бизнес» ДНР. Вебинары будут посвящены вопросам регистрации объектов интеллектуальной собственности, возможностям электронного взаимодействия заявителя и Роспатента, инструментам интеллектуальной собственности для развития бизнеса.

На втором этапе планируется запуск проекта во всех воссоединенных регионах.