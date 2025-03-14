Налог на имущество организаций

🙉 Пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать

На УСН нет налога на имущество по среднегодовой стоимости, может быть только налог по кадастровой стоимости. Декларацию по налогу на имущество упрощенцы в принципе не должны сдавать.

По «среднегодовому налогу» декларации нет, потому что налога нет.

По «кадастровому налогу» декларации нет, потому что она не предусмотрена.

Но налоговики высылают упрощенцам уведомление о том, что они сдали декларацию по налогу на имущество.

Такой историей делятся на нашем форуме.

Недвижимость у компании есть. Бухгалтер на всякий случай проверила региональный «кадастровый перечень» и не нашла там помещения, которое числится на балансе.

То есть, налог на имущество эта компания вообще не платит, а декларацию и подавно не сдает.

Участники обсуждения отмечают, что это сбой в программе ФНС и такие уведомления сейчас получают даже те компании, у которых вообще нет никакого имущества.

Комментарии

4
  • Лидия

    Ой как интересно! По одной организации я тоже получила такое требование.

    • Мне присылают такое уведомление уже второй год. Отвечаю так:

      ООО "____________" (далее "Общество") является собственником нежилого помещения по адресу: ___________ (кадастровый номер _____________). Данный объект не входит в Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений и сооружений), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП. Общество в 2024 году применяло упрощенную систему налогообложения и в соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса было освобождено от обязанности по уплате налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).

      Таким образом, у Общества отсутствует обязанность по предоставлению налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2024 год.

  • Ольга

    И в прошлом году такие требования прилетали - так что можно ответы "под копирку" строчить :/