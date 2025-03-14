🙉 Пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать

По «среднегодовому налогу» декларации нет, потому что налога нет.
По «кадастровому налогу» декларации нет, потому что она не предусмотрена.
Но налоговики высылают упрощенцам уведомление о том, что они сдали декларацию по налогу на имущество.
Такой историей делятся на нашем форуме.
Недвижимость у компании есть. Бухгалтер на всякий случай проверила региональный «кадастровый перечень» и не нашла там помещения, которое числится на балансе.
То есть, налог на имущество эта компания вообще не платит, а декларацию и подавно не сдает.
Участники обсуждения отмечают, что это сбой в программе ФНС и такие уведомления сейчас получают даже те компании, у которых вообще нет никакого имущества.
Комментарии4
Ой как интересно! По одной организации я тоже получила такое требование.
Мне присылают такое уведомление уже второй год. Отвечаю так:
Спасибо
И в прошлом году такие требования прилетали - так что можно ответы "под копирку" строчить :/