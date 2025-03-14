🙉 Пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать

На УСН нет налога на имущество по среднегодовой стоимости, может быть только налог по кадастровой стоимости. Декларацию по налогу на имущество упрощенцы в принципе не должны сдавать.

По «среднегодовому налогу» декларации нет, потому что налога нет.

По «кадастровому налогу» декларации нет, потому что она не предусмотрена.

Но налоговики высылают упрощенцам уведомление о том, что они сдали декларацию по налогу на имущество.

Такой историей делятся на нашем форуме.

Недвижимость у компании есть. Бухгалтер на всякий случай проверила региональный «кадастровый перечень» и не нашла там помещения, которое числится на балансе.

То есть, налог на имущество эта компания вообще не платит, а декларацию и подавно не сдает.

Участники обсуждения отмечают, что это сбой в программе ФНС и такие уведомления сейчас получают даже те компании, у которых вообще нет никакого имущества.