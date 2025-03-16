💳 ЦБ разграничил действие самозапрета на кредиты: можно ограничить новые займы, сохранив доступ к старым картам

Самозапрет на оформление новых кредитов не затрагивает операции по старым кредитным картам. Регулятор подтвердил это в официальном документе.

С 1 марта 2025 года граждане получили право вносить в кредитную историю запрет на оформление новых потребительских займов. Эта мера позволит ограничить заключение договоров с кредитными и микрофинансовыми организациями, а также уберечься от мошенников.

В письме ЦБ от 06.03.2025 № 44-19/1761 подчеркивается, что ограничение не затрагивает операции по кредитным картам, оформленным до введения запрета. Исключения также распространяются на договоры, обеспеченные ипотекой, залогом транспортных средств, а также на основные образовательные кредиты с господдержкой.

Ранее мы писали, что клиенты Т-Банка, которые установили самозапрет, получили уведомления о закрытии кредитных карт.