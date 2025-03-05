💳 Самозапрет заблокирует кредитные карты, которые еще не активировали

Если установить самозапрет на Госуслугах, то банк закроет кредитную карту, которая не была активирована раньше. Все действующие кредитки продолжат работать.

С 1 марта 2025 года на портале Госуслуги можно установить самозапрет на оформление потребительских кредитов, займов. Это также затронет и кредитные карты, которые еще не были активированы до установки самозапрета. Уже действующие кредитки продолжат работать.

«По самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты — то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. При этом активированные кредитные карты продолжают действовать, на них самозапрет не распространяется», — сказали в пресс-службе Т-Банка.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты, займы на оплату обучения и поручительства, а также на кредиты, которые обеспечены залогом.

В телеграм-канале «Банкста» появилась информация, что клиенты Т-Банка, которые установили самозапрет, получили уведомления о закрытии кредитных карт.

Такие сообщения получают только те клиенты, которые не активировали кредитки до установки самозапрета.