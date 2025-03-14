Практические советы от аудитора: как не допустить ошибок в бухгалтерской отчетности

Пора готовиться к составлению отчетности за 2024 год. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в отчетности. Смотрите видео!
В этом видео разберем:
1. На что нужно обратить внимание перед составлением годовой отчетности:
учетная политика;
инвентаризацию активов и обязательств;
правильность формирования и списания резервов;
сверка с контрагентами;
правильность оформления первичных документов;
исправления в учете и отчетности;
реформацию баланса.
2. Топ – 5 ошибок в отчетности:
состав бухотчетности;
отсутствие раскрытие информации или неполное раскрытие информации о связанных сторонах;
ошибки в применении ФСБУ 25 Аренда;
ошибки в применении ФСБУ 6 Основные средства и 26 Капвложения;
неправильное исправление ошибок предшествующих периодов.
3. Исправление ошибок в учете в соответствии с ПБУ 22/2010.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
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