ЦБ изменил критерии для квалифицированных инвесторов

23 мая начнут действовать новые критерии для присвоения статуса квалифицированных инвесторов. Будут смотреть не только на доходы, но и на образование в сфере экономики и финансов.

Банк России выпустил указание с новыми условиями для получения инвестором статуса квалифицированного.

Теперь к самостоятельным критериям Центробанк будет относить образование и ученую степень в сфере финансов. Статус квалифицированного инвестора можно будет получить при комбинации высшего образования по программам специалитета «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» либо по программе магистратуры «Экономика» с доходом или имущественным критерием или опытом инвестирования на финансовом рынке.

Еще один самостоятельный критерий — средний доход за последние два года должен быть не меньше 20 млн рублей. Средства от продажи недвижимости в этой сумме не будут учитывать.

Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика» или «Мировая экономика».

«При таких сочетаниях предлагается снизить критерий дохода и имущественный критерий до 6 миллионов рублей в год», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

Сейчас получить статус квалифицированного инвестора можно по размеру активов не меньше 12 млн рублей, с января 2026 года сумма вырастет до 24 млн рублей.

Новые критерии начнут действовать с 23 мая 2025 года.