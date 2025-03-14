Блогер Влад Бумага подал заявление о банкротстве бизнеса

Предприниматель собирается закрыть бизнес по продаже снеков из-за претензий к форме на 40 млн рублей.

На государственном портале «Федресурс» появилась информация о намерении блогера Влада Бумаги обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Компания блогера «Бумажная бумага» занимается продажей снеков. За 2023 год фирма заработала 3,9 млрд рублей выручки и 186 млн чистой прибыли.

Претензии к компании составляют около 40 млн рублей. Это семь исков по контрактам поставки компонентов для снеков и их упаковки. Самый большой иск на 29,7 млн рублей от производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH. Также в списке кредиторов есть Сбербанк.

За блогерскую деятельность Влада Бумаги отвечает ООО «Ачетыре», у которой выручка за 2023 год составила 794 млн рублей, а чистая прибыль — 377,3 млн. Эта фирма принадлежит гражданину Беларуси.