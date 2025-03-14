❗ Новый порядок определения даты получения распространяется на все документы, используемые налоговиками

Налоговые органы вправе направлять плательщикам, обязанным сдавать налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, по ТКС через оператора ЭДО требования о представлении документов, пояснений, а также уведомления о вызове.

С 5 февраля датой получения документа, направленного налоговым органом по ТКС, считается шестой день со дня его направления, указанного в подтверждении даты отправки (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с изменениями в НК).

УФНС уточнило, что новый порядок определения даты получения документа распространяется на все документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в рамках законодательства о налогах и сборах.

Ранее налогоплательщики передавали налоговому органу в течение 6 рабочих дней со дня их отправки квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений, уведомления о вызове в ИФНС.