Депутаты хотят снизить налоговую нагрузку на многодетных предпринимателей

В Госдуме предложили учитывать личные особенности налогоплательщиков. Например, многодетные самозанятые и ИП смогут применять понижающий коэффициент в зависимости от того, сколько детей в семье.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предложил снизить фискальную нагрузку для многодетных ИП и самозанятых. Налоговое бремя сократится в зависимости от количества детей в семье.

Сейчас налоговая модель не учитывает индивидуальные особенности налогоплательщика. Например, чем больше детей в семье, тем сильнее растут финансовые обязательства.

«Если применить корректирующий коэффициент, уменьшающий совокупный налог с ростом числа детей в семье, то это позволило бы перераспределить налоговое бремя более рационально», — сказал Алексей Говырин.

Идея заключается в том, чтобы применять понижающие коэффициенты. Например, самозанятый при работе с юрлицами платит 6%, но если у него будет три ребенка, то ставка снизится до 5,4%. Понижающий коэффициент будет 0,9. Если в семье растут четверо детей, то коэффициент составит 0,85, а ставка по НПД сократится до 5,1%.