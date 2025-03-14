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Валюта

❌ Россия и Беларусь не будут создавать единую валюту

По мнению Александра Лукашенко, для запуска общих денег уже прошло время, момент упущен.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас уже нет необходимости внедрять единую валюту России и Беларуси.

«Помните все кричали: "Давай единую валюту"? Я сказал Владимиру Владимировичу: "Давай поручим специалистам национальных банков, пусть они сядут и внесут нам предложение". Через несколько месяцев [поступило] предложение — ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России», — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что несмотря на упущенный момент, страны продолжат дополнять друг друга в промышленности, даже несмотря на разный ресурсный потенциал.

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