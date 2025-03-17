⌛ Не забудьте уплатить страховые взносы по травматизму

Страхователи уплачивают ежемесячные страховые взносы в СФР за февраль 2025 года в рамках обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
КБК для этих взносов — 797 1 02 12000 06 1000 160.
Также сегодня необходимо уплатить ежемесячные страховые взносы в СФР в размере 1/12 фиксированного взноса за февраль 2025 страхователям, применяющим АУСН.
Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.
Подробнее о том, как работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию