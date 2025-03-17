⌛ Не забудьте уплатить страховые взносы по травматизму

Сегодня, 17 марта, истекает срок уплаты страховых взносов по травматизму за февраль 2025 года.

Страхователи уплачивают ежемесячные страховые взносы в СФР за февраль 2025 года в рамках обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

КБК для этих взносов — 797 1 02 12000 06 1000 160.

Также сегодня необходимо уплатить ежемесячные страховые взносы в СФР в размере 1/12 фиксированного взноса за февраль 2025 страхователям, применяющим АУСН.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.