Иностранцами, попавшим на контроль, запретили создавать юрлица и ИП

С 5 февраля 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства, внесенные в реестр контролируемых лиц, не могут зарегистрировать ИП или стать учредителями юридических лиц.

УФНС сообщает о дополнительных основаниях для отказа в регистрации ИП и юридических лиц иностранным гражданам и лицам без гражданства. Отказ касается юрлиц, если учредители или лица, действующие без доверенности, включены в Реестр контролируемых лиц.

Регистрирующие налоговые органы не примут документы для внесения таких данных в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Иностранцы, находящиеся в России с просроченными документами, автоматически попадают в реестр. Информация вносится на следующий день после истечения срока временного пребывания, вида на жительство или разрешения на проживание.

Данные о наличии или отсутствии в реестре доступны бесплатно на сайте МВД. Уведомление об этом считается полученным иностранцем с момента публикации сведений на указанном ресурсе.