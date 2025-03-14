Иностранцами, попавшим на контроль, запретили создавать юрлица и ИП

УФНС сообщает о дополнительных основаниях для отказа в регистрации ИП и юридических лиц иностранным гражданам и лицам без гражданства. Отказ касается юрлиц, если учредители или лица, действующие без доверенности, включены в Реестр контролируемых лиц.
Регистрирующие налоговые органы не примут документы для внесения таких данных в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
Иностранцы, находящиеся в России с просроченными документами, автоматически попадают в реестр. Информация вносится на следующий день после истечения срока временного пребывания, вида на жительство или разрешения на проживание.
Данные о наличии или отсутствии в реестре доступны бесплатно на сайте МВД. Уведомление об этом считается полученным иностранцем с момента публикации сведений на указанном ресурсе.
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