Обновление декларации по НДС затронуло четыре раздела

Бланк, регламент заполнения и электронный формат закреплены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. В разделы декларации добавили строки для новых ставок НДС, расширили перечень кодов операций.
Раздел 3 — д
обавили строки 021, 022, 031, 032, 033, 034. В них отражают базу и сумму налога для ставок 7%, 5%, 16,67%, 9,09%,
7/107 и 5/105. Строки 045 и 046 исключили.
В графе 3 по строке 120 приводят сумму НДС, исчисленную и уплаченную российским посредником и подлежащую
вычету при возврате товара либо отказе покупателя-физлица от поставки полностью или частично оплаченного
товара. Это касается продажи товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.
Раздел 7 — п
оказатели в графах 3 и 4 заполняют только в части операции по реализации, которая есть в графах 1 и 2.
Раздел 9 —
дополнили строками 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272, которые нужны из-за ввода новых ставок 5% и 7%.
Приложение 1 к разделу 9 — д
обавили строки 261, 262, 291, 292, 321, 322, 351, 352. Они также касаются новшеств по ставкам налога.
Раздел 12 — п
орядок заполнения дополнили правилом, по которому в графе 3 по строке 010 указывают код вида операции из
перечня.
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