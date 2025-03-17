Обновление декларации по НДС затронуло четыре раздела

За 1 квартал 2025 года декларацию НДС сдают по обновленной форме.

Бланк, регламент заполнения и электронный формат закреплены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. В разделы декларации добавили строки для новых ставок НДС, расширили перечень кодов операций.

Раздел 3 — д обавили строки 021, 022, 031, 032, 033, 034. В них отражают базу и сумму налога для ставок 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105. Строки 045 и 046 исключили. В графе 3 по строке 120 приводят сумму НДС, исчисленную и уплаченную российским посредником и подлежащую вычету при возврате товара либо отказе покупателя-физлица от поставки полностью или частично оплаченного товара. Это касается продажи товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.

Раздел 7 — п оказатели в графах 3 и 4 заполняют только в части операции по реализации, которая есть в графах 1 и 2.

Раздел 9 — дополнили строками 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272, которые нужны из-за ввода новых ставок 5% и 7%.

Приложение 1 к разделу 9 — д обавили строки 261, 262, 291, 292, 321, 322, 351, 352. Они также касаются новшеств по ставкам налога.

Раздел 12 — п орядок заполнения дополнили правилом, по которому в графе 3 по строке 010 указывают код вида операции из перечня.

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