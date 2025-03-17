Как отвечать на требование ФНС по отчетности селлерам маркетплейсов

Научитесь защищать интересы селлеров от претензий налоговых органов и станете востребованным специалистом на рынке, что позволит вам зарабатывать больше.

ФНС активно занялась контролем за селлерами, мероприятия налогового контроля совершенствуются, а борьба с дроблением бизнеса ужесточается. Важно понимать, что различные аспекты торговли на маркетплейсах могут привлечь внимание налоговых органов. О том, на что стоит обратить внимание и какие риски могут возникнуть, расскажет практикующий бухгалтер, который работает с селлерами. Она поделится полезными рекомендациями и объяснит, как избежать проблем с налоговыми органами.

Приходите на вебинар Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности. Он пройдет 18 марта в 11:00 мск.

На вебинаре разберем:

Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Что делать, если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные. Поставщик изменил ставку НДС. АУСН – так ли хорош, подводные камни нового режима.

Спикер: Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 18 марта в 11:00 мск!