Следственный комитет дал предложения по регулированию электросамокатов и других СИМ

«Но наряду с этим с каждым годом все больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании. По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4 052 человека, из которых 1 392 ребенка», — написал Володин в своем канале в Teлеграм.
Также он добавил, что 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.
Володин напомнил, что проводил опрос среди подписчиков канала, в ходе которого:
54% — высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам;
41% опрошенных — выступили за ужесточение ПДД.
«Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он сообщил, что в Госдуму поступили предложения Следственного комитета, в числе которых:
уточнение термина «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам;
распространение понятия «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ;
дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт;
включение в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно;
предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.
«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения», — уверен Володин.
Ранее мы приводили позицию Минтранса, что самокатчиков нужно признать водителями транспортных средств.
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