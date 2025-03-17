Следственный комитет дал предложения по регулированию электросамокатов и других СИМ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что начинается сезон проката электросамокатов, и средства индивидуальной мобильности (СИМ) завоевывают все большую популярность, особенно у молодежи.

«Но наряду с этим с каждым годом все больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании. По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4 052 человека, из которых 1 392 ребенка», — написал Володин в своем канале в Teлеграм.

Также он добавил, что 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.

Володин напомнил, что проводил опрос среди подписчиков канала, в ходе которого:

54% — высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам;

41% опрошенных — выступили за ужесточение ПДД.

«Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он сообщил, что в Госдуму поступили предложения Следственного комитета, в числе которых:

уточнение термина «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам;

распространение понятия «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ;

дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт;

включение в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно;

предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста.

«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения», — уверен Володин.

Ранее мы приводили позицию Минтранса, что самокатчиков нужно признать водителями транспортных средств.