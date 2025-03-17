С марта учителям сократили отчетность

Не только учителя школ, но и преподаватели вузов и колледжей стали заполнять меньше отчетности.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 328-ФЗ об этом вступил в силу 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума сократила бюрократическую нагрузку на учителей школ: они предоставляют всего 5 документов вместо 49, а все остальные бумаги могут не заполнять. Теперь эту норму распространили на педагогических работников и вузов, и учреждений среднего профессионального образования, уточнил телеграм-канал Госдумы.

Новый закон одновременно разгрузит педагогов и повысит качество обучения, считает ГД, так как у преподавателей станет больше времени для работы с детьми.