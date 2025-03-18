👀 Налоговики буду проверять адреса юрлиц только при наличии обращений

Налоговые органы отказались от автоматического назначения проверок при регистрации компаний по адресам, которые числятся за десятками организаций. Основанием для контроля станут жалобы или иные законные причины.

Компании, зарегистрированные по адресам 5 и более организаций, больше не будут автоматически попадать под проверки достоверности данных. Это изменение направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, особенно для юрлиц, работающих в крупных офисных центрах, где десятки организаций формально подпадают под критерии массового адреса.

При этом налоговые органы сохраняют право проверить сведения об адресе, если поступит обращение заинтересованного лица или возникнут иные законные основания.

В случае подтверждения недостоверности данных в ЕГРЮЛ внесут соответствующую отметку, а компанию исключат из реестра, если нарушения не будут устранены.

Налоговики подчеркнули, что после издания приказа ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-14/1119@ был исключен формальный подход к оценке адресов юрлиц. Ранее совпадение локации с пятью и более организациями автоматически становилось поводом для контроля, что создавало сложности для добросовестного бизнеса.