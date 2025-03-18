Минфин: закрывать компаниям сведения о себе следует только по необходимости

Заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Кику на конференции «Правовые вызовы и возможности в эпоху санкций» рассказал о законодательных новшествах в сфере противодействия односторонним санкциям.

«Несмотря на санкции, которые действуют в отношении России, российская экономика остается открытой, а законодательство ни в коей мере не направлено на ухудшение инвестиционного климата. Вместе с тем ведется работа по защите отечественного бизнеса. Совершенствуемая правовая конструкция предусматривает принятие ответных мер как в случае нарушения норм международного права, так и совершения иностранным государством или международной организацией недружественных действий в отношении Российской Федерации», — подчеркнул Дмитрий Кику.

Процедура закрытия информации — немаловажный инструмент, позволяющий защитить российский бизнес от санкционного давления. Кику отметил, что с ним следует работать осторожно.

С одной стороны, компании стремятся закрыть информацию для избежания усиления влияния санкций. С другой — бизнесу необходимо помнить, что закрытие информации может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность самой компании. Поэтому следует прибегать к такой мере только по необходимости, заявил чиновник.