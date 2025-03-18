Быстрее и проще разблокировать счет через специальный сервис ФНС

УФНС напоминает, что юридические лица и ИП могут направить обращение о снятии ограничений через личный кабинет на сайте ФНС.
К заявлению требуется приложить документы, подтверждающие погашение долга.
Ускорить процедуру поможет сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». С его помощью налогоплательщики связываются с оператором Центра помощи, заполнив анкету на официальном сайте. Ответ по статусу счета поступит в течение 24 часов на указанный заявителем телефон.
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