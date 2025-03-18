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Санкции 2022-2025

Путин: 28 595 санкций было введено против России

18 марта Владимир Путин принял участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В частности, он заявил:

  • Санкции не временные меры, а механизм стратегического давления на Россию, у конкурентов всегда будет стремление ослабить РФ.

  • 28 595 санкций было введено против страны.

  • «Как было прежде уже не будет» (в контексте санкций).

  • Никаких «укромных юрисдикций» не существует.

«Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать. Кроме того, санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям», — сказал Путин.

Президент добавил, что охлаждение экономики России неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере.

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