Путин: 28 595 санкций было введено против России

В частности, он заявил:
Санкции не временные меры, а механизм стратегического давления на Россию, у конкурентов всегда будет стремление ослабить РФ.
28 595 санкций было введено против страны.
«Как было прежде уже не будет» (в контексте санкций).
Никаких «укромных юрисдикций» не существует.
«Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать. Кроме того, санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям», — сказал Путин.
Президент добавил, что охлаждение экономики России неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере.
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