Путин: 28 595 санкций было введено против России

В частности, он заявил:

«Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать. Кроме того, санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям», — сказал Путин.