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Экономика России

Президент поручил правительству подготовить правила возвращения иностранных компаний в РФ

Некоторые иностранные компании собираются вернуться в РФ.

Об этом 18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил Владимир Путин: «мы никого не выгоняли, кто ушел — тот сам принял такое решение». По его словам:

  • Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

  • Каждая такая сделка потребует отдельного тщательного рассмотрения.

  • Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет.

  • Он поручил внимательно следить за компаниями, которые, по сути, бросили бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

Также глава государства сообщил, что поручил кабмину подготовить правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств западными бизнесменами.

Первый замглавы кабмина Денис Мантуров отметил, что возврат западных компаний в рамках опционов будет проанализирован, для остальных — «игра с чистого поля».

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