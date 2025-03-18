Президент поручил правительству подготовить правила возвращения иностранных компаний в РФ

Об этом 18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил Владимир Путин: «мы никого не выгоняли, кто ушел — тот сам принял такое решение». По его словам:

Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Каждая такая сделка потребует отдельного тщательного рассмотрения.

Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то « поезд ушел », преференций ни для кого не будет .

Он поручил внимательно следить за компаниями, которые, по сути, бросили бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

Также глава государства сообщил, что поручил кабмину подготовить правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств западными бизнесменами.

Первый замглавы кабмина Денис Мантуров отметил, что возврат западных компаний в рамках опционов будет проанализирован, для остальных — «игра с чистого поля».