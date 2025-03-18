Для уменьшения ПСН на взносы ИП может подавать сколько угодно уведомлений

ФНС спросили:
ИП на патентной системе, без работников. Срок действия патента 1 год. До 1 апреля нужно оплатить 1/3 суммы патента. Хотим воспользоваться уменьшением патента за счет страховых взносов. Но взносы будем оплачивать в конце года. Не можем понять: нужно подавать уведомление по форме КНД 1112021 до 1 апреля одно на всю сумму патента либо нужно подавать два уведомления: первое сейчас на 1/3 суммы патента и второе — в конце года на оставшиеся 2/3 суммы?
В телеграм-чате Налоговой службы специалистами ведомства дан ответ со ссылкой на письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@.
Для уменьшения налога по ПСН необходимо представить уведомление об уменьшении налога по ПСН. Такое уведомление можно подать как в периоде действия патента, так и после окончания его действия.
При этом НК РФ не ограничивает количество представляемых уведомлений об уменьшении налога.
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