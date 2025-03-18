Для уменьшения ПСН на взносы ИП может подавать сколько угодно уведомлений

ИП может уменьшить патент на фиксированный взнос и на взнос 1% за текущий год, а также на эти взносы за предыдущий год, не принятые к уменьшению ранее. Причем теперь независимо от их уплаты.

ФНС спросили:

ИП на патентной системе, без работников. Срок действия патента 1 год. До 1 апреля нужно оплатить 1/3 суммы патента. Хотим воспользоваться уменьшением патента за счет страховых взносов. Но взносы будем оплачивать в конце года. Не можем понять: нужно подавать уведомление по форме КНД 1112021 до 1 апреля одно на всю сумму патента либо нужно подавать два уведомления: первое сейчас на 1/3 суммы патента и второе — в конце года на оставшиеся 2/3 суммы?

В телеграм-чате Налоговой службы специалистами ведомства дан ответ со ссылкой на письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@.

Для уменьшения налога по ПСН необходимо представить уведомление об уменьшении налога по ПСН. Такое уведомление можно подать как в периоде действия патента, так и после окончания его действия.

При этом НК РФ не ограничивает количество представляемых уведомлений об уменьшении налога.