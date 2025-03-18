Новые модели в реестре ККТ

В реестр контрольно-кассовой техники добавлены две новые модели кассовых аппаратов.

Соответствующий приказ от 5 марта 2025 года № АБ-7-20/162@ опубликован на официальном сайте ФНС.

Согласно документу, в реестр ККТ включены сведения о следующих моделях кассовых аппаратов:

«ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф»

«CASTLES DIONA-F»

Эти кассовые аппараты можно использовать в любых сферах деятельности без ограничений.