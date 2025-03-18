Новые модели в реестре ККТ

Соответствующий приказ от 5 марта 2025 года № АБ-7-20/162@ опубликован на официальном сайте ФНС.
Согласно документу, в реестр ККТ включены сведения о следующих моделях кассовых аппаратов:
«ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф»
«CASTLES DIONA-F»
Эти кассовые аппараты можно использовать в любых сферах деятельности без ограничений.
Справка: ФНС регулярно обновляет реестр ККТ, добавляя в него информацию о новых моделях кассовых аппаратов. На данный момент в реестре содержится информация о 226 моделях онлайн-касс.
Начать дискуссию