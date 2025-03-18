ЦОК ОК БСН 17.03 Мобильный

Новые модели в реестре ККТ

В реестр контрольно-кассовой техники добавлены две новые модели кассовых аппаратов.

Соответствующий приказ от 5 марта 2025 года № АБ-7-20/162@ опубликован на официальном сайте ФНС.

Согласно документу, в реестр ККТ включены сведения о следующих моделях кассовых аппаратов:

  • «ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф»

  • «CASTLES DIONA-F»

Эти кассовые аппараты можно использовать в любых сферах деятельности без ограничений.

Справка: ФНС регулярно обновляет реестр ККТ, добавляя в него информацию о новых моделях кассовых аппаратов. На данный момент в реестре содержится информация о 226 моделях онлайн-касс.

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