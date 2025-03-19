Крупные компании не хотят вступать в объединения работодателей и платить в них взносы

18 марта на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин поднял вопрос о социальном партнерстве. При этом присутствовал Владимир Путин.

В Конституции есть понятие социального партнерства как одного из главных принципов. РСПП год назад ставил вопрос об обязательном членстве ведущих компаний, социально и экономически значимых организаций в одном из объединений работодателей — региональном, отраслевом, межотраслевом, общероссийском и так далее. А также о выстраивании такой взаимоувязанной системы объединений работодателей. И Президент поддержал это предложение.

«Прошел год с момента того съезда. Пока мы, честно говоря, сильно не продвинулись, хотя соответствующие законопроекты нами подготовлены. И получается, что крупнейшие компании говорят, что это для них большая нагрузка, в том числе взносы платить в организации. Честно говоря, наверное, можно помочь им, конечно, каким-то образом», — заявил Шохин.

Ранее мы писали, что Шохин предложил снять ряд ограничений на подработки на основном рабочем месте.