Правительство закрепило защиту от повышенных пеней за ЖКУ до конца 2026 года

До конца 2026 года при расчете пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет использоваться ключевая ставка Банка России на уровне 9,5% годовых. Такое значение действовало на 27 февраля 2022 года и останется основой для начисления штрафных санкций.

В 2025 и 2026 годах пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ будут рассчитываться без учета текущей ключевой ставки в 21%. Это позволит избежать несоразмерного увеличения сумм штрафов для граждан.

По ЖК РФ размер пеней зависит от ставки ЦБ на день оплаты, однако ее текущий уровень мог бы существенно повысить финансовую нагрузку на население.

Как сообщает кабмин, соответствующее постановление уже подписано, но не опубликовано. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Ранее аналогичный порядок действовал в 2022–2024 годах.