Шохин: бизнес спокойно и с пониманием относится к налоговым изменениям с 2025 года

18 марта на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин поднял вопрос о процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ), которая не распространяется на налоговые и фискальные законопроекты. При этом присутствовал Владимир Путин.

По словам Шохина, когда 15 лет назад был введен механизм ОРВ, РСПП с самого начал ставил вопрос о том, чтобы фискальные изменения проходили через такую оценку. Но «Минфин всегда считал, что бизнес против любого изменения налогов, если это происходит не в пользу бизнеса».

«Но, с другой стороны, год назад мы нашли баланс интересов, нашли компромиссы. И те изменения налоговой системы, которые вступили в действие с 1 января этого года, показывают, что бизнес не то чтобы спокойно относится, но с пониманием относится к этим изменениям и, более того, готов какие-то вещи дорабатывать так, чтобы они более эффективно работали», — рассказал Шохин.

Он считает, что было бы правильно двигаться в сторону публичных экспертных площадок или парламентских слушаний.

Также Шохин посетовал, что часто в процессе подготовки выходят документы с грифом «Для служебного пользования». И эксперты не успевают к моменту принятия – нет времени, чтобы их обсудить.

Глава РСПП отметил, что входит в Комиссию по законопроектной деятельности, чтобы не упустить ни одной возможности сформулировать позицию бизнеса.