Шохин: бизнес спокойно и с пониманием относится к налоговым изменениям с 2025 года

По словам Шохина, когда 15 лет назад был введен механизм ОРВ, РСПП с самого начал ставил вопрос о том, чтобы фискальные изменения проходили через такую оценку. Но «Минфин всегда считал, что бизнес против любого изменения налогов, если это происходит не в пользу бизнеса».
«Но, с другой стороны, год назад мы нашли баланс интересов, нашли компромиссы. И те изменения налоговой системы, которые вступили в действие с 1 января этого года, показывают, что бизнес не то чтобы спокойно относится, но с пониманием относится к этим изменениям и, более того, готов какие-то вещи дорабатывать так, чтобы они более эффективно работали», — рассказал Шохин.
Он считает, что было бы правильно двигаться в сторону публичных экспертных площадок или парламентских слушаний.
Также Шохин посетовал, что часто в процессе подготовки выходят документы с грифом «Для служебного пользования». И эксперты не успевают к моменту принятия – нет времени, чтобы их обсудить.
Глава РСПП отметил, что входит в Комиссию по законопроектной деятельности, чтобы не упустить ни одной возможности сформулировать позицию бизнеса.
Комментарии1
кто "мы"? Шохин, Силуанов и Егоров?
С каким бизнесом он вообще разговаривает? Он откуда вообще что-то знать может?*