Предложено распространить ГК РФ на приватизационные сделки

Перед Владимиром Путиным подняли вопрос защиты интересов добросовестных приобретателей собственности, в том числе в процессе приватизационных сделок.

18 марта на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин сослался на слова Президента, что приобретатели не должны нести ответственность за ошибки федеральных или региональных органов власти.

Шохин заявил, что РСПП проработал многие аспекты пересмотра итогов приватизации и считает, что вполне можно выработать процессуальные нормы, которые сделают этот процесс более упорядоченным.

«В частности, речь идет о том, чтобы использовать срок исковой давности и пресекательный срок исходя из норм Гражданского кодекса. То есть мы считаем, что приватизационные сделки – это хозяйственные сделки, и Гражданский кодекс здесь должен действовать. Кроме того, нельзя ссылаться на то, что ошибки в приватизации нарушают нематериальные права граждан, по которым, как известно, срока давности нет и быть не может», — заявил Шохин.

Он заключил, что будет финальное решение, «тем более что Совет при Президенте по кодификации гражданского законодательства тоже активно включился в эту работу».

Ранее мы сообщали, что Силуанов анонсировал планы по масштабной продаже госсобственности.