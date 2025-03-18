Силуанов анонсировал планы по масштабной продаже госсобственности

Минфин готовит предложения по масштабной приватизации государственных активов, запланировав начало реализации на 2025 год. В качестве первого шага анонсировано размещение акций «ДОМ.РФ» на сумму от 15 млрд рублей в текущем году.

Минфин рассматривает возможность возобновления практики «большой приватизации» государственных активов. Соответствующие предложения ведомство планирует подготовить в ближайшее время. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов на заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по “большой приватизации”. Сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — отметил Силуанов.

По его словам, в 2025 году ожидается получение 100 млрд рублей от реализации неэффективно используемого имущества. Для этого в 2023 году были утверждены нормативные акты, позволяющие выявлять такие активы.

Министр также анонсировал планы по размещению акций «ДОМ.РФ» на фондовом рынке в текущем году. Сумма сделки составит не менее 15 млрд рублей. Дальнейшая активность в этом направлении будет зависеть от работы Росимущества.

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