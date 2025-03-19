Редомициляция «практически завершилась»

18 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что «этот процесс практически завершился».
«… кстати, во многом благодаря нашим обсуждениям и эффективной работе наших коллег: Минфина, Минэкономразвития, Государственной Думы. В этом смысле инвестировать, кроме как в Россию, вообще-то и некуда», — добавил Шохин.
Также он поддержал Президента, поблагодарившего тех, кто вводит санкции.
Ранее мы сообщали, что Президент поручил правительству подготовить правила возвращения иностранных компаний в РФ.
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