Клерк Бизнес 13.03 Мобильный
Санкции 2022-2025

Редомициляция «практически завершилась»

Два года назад одной из ключевых тем была редомициляция, то есть переезд российских компаний из-за рубежа, из офшорных зон в российскую юрисдикцию.

18 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что «этот процесс практически завершился».

«… кстати, во многом благодаря нашим обсуждениям и эффективной работе наших коллег: Минфина, Минэкономразвития, Государственной Думы. В этом смысле инвестировать, кроме как в Россию, вообще-то и некуда», — добавил Шохин.

Также он поддержал Президента, поблагодарившего тех, кто вводит санкции.

Ранее мы сообщали, что Президент поручил правительству подготовить правила возвращения иностранных компаний в РФ.

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