Участникам СВО упростят внесудебное банкротство. Но есть лимит по сумме долга

Внесудебное банкротство позволяет списать долги бесплатно через МФЦ с минимальным количеством документов.

Воспользоваться процедурой можно при двух условиях:

не позднее чем за год до начала процедуры получен исполнительный документ, который не исполнен или исполнен частично.

Долг не должен превышать 1 млн рублей.

«При внесудебном банкротстве бойцу не придется обращаться за платными юридическими услугами, а следовательно — нести дополнительные расходы. И, что особенно важно, все боевые выплаты от взыскания при осуществлении процедуры банкротства уже защищены. Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.