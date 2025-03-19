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Банкротство физических лиц

Участникам СВО упростят внесудебное банкротство. Но есть лимит по сумме долга

19 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников специальной военной операции.

Внесудебное банкротство позволяет списать долги бесплатно через МФЦ с минимальным количеством документов.

Воспользоваться процедурой можно при двух условиях:

  • нет имущества, на которое может быть обращено взыскание;

  • не позднее чем за год до начала процедуры получен исполнительный документ, который не исполнен или исполнен частично.

Долг не должен превышать 1 млн рублей.

«При внесудебном банкротстве бойцу не придется обращаться за платными юридическими услугами, а следовательно — нести дополнительные расходы. И, что особенно важно, все боевые выплаты от взыскания при осуществлении процедуры банкротства уже защищены. Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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