Участникам СВО упростят внесудебное банкротство. Но есть лимит по сумме долга

Внесудебное банкротство позволяет списать долги бесплатно через МФЦ с минимальным количеством документов.
Воспользоваться процедурой можно при двух условиях:
нет имущества, на которое может быть обращено взыскание;
не позднее чем за год до начала процедуры получен исполнительный документ, который не исполнен или исполнен частично.
Долг не должен превышать 1 млн рублей.
«При внесудебном банкротстве бойцу не придется обращаться за платными юридическими услугами, а следовательно — нести дополнительные расходы. И, что особенно важно, все боевые выплаты от взыскания при осуществлении процедуры банкротства уже защищены. Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», – уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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