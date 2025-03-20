❌ Концессионеры на упрощенке не смогут использовать льготы по НДС

Независимо от применения УСН концессионеры обязаны выполнять обязанности плательщика НДС. Они должны выставлять счета-фактуры и вести отдельный учет операций по каждому соглашению. Льготные ставки и освобождение от налога для таких сделок не действуют.

С 1 января 2025 организации и ИП на УСН признаются налогоплательщиками НДС.

Для тех, кто соответствует условиям, предусмотренным статьей 145 НК, предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей плательщика по НДС. Однако, если такие условия не соблюдены, при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, подлежащих обложению НДС, нужно применять налоговые ставки 5 или 7 процентов.

В письме от 25.02.2025 № 03-07-11/18312 Минфин напоминает, что особенности исчисления и уплаты НДС при операциях в рамках концессионных соглашений установлены ст. 174.1 НК и предусматривают, что при совершении в рамках такого соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) обязанности плательщика НДС возлагаются на концессионера.

Положения ст. 174.1 НК закрепляют, что вычеты НДС по концессионным операциям доступны только концессионеру. При этом специальных норм для упрощенцев в законе не предусмотрено.

Это означает, что даже компании на УСН обязаны полностью соблюдать правила главы 21 НК при работе по концессиям. То есть освобождение от НДС и льготные ставки 5 или 7% они не могут применять.

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