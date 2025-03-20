👟 Кабмин озаботился контрафактной обувью и незаконным ввозом самоходной техники

«В силу чувствительности к контрафакту мы внедрили маркировку обуви в самом начале работы с этим инструментом, еще в 2020 году. Почти за пять лет совокупный фискальный эффект обеления рынка в виде увеличения налоговых поступлений составил около 100 млрд рублей. Вытеснение недобросовестных игроков высвобождает спрос в пользу тех, кто работает в правовом поле. Подтверждением этого служат показатели прошлого года, по итогам которого объем производства обувной продукции в России увеличился на 10%», – отметил Мантуров.

Но пробелы в регулировании и контроле пока позволяют недобросовестным предпринимателям выводить на рынок контрафактную и поддельную обувь.

Чтобы решить эту проблему, предложено несколько мер:

мониторинг производителей через систему цифровой маркировки;

усиление контроля со стороны Росаккредитации и Роспотребнадзора;

проведение внеплановых проверок;

контроль за соблюдением маркетплейсами стандартов проверки товаров.

На заседании также обсудили борьбу с незаконным ввозом и использованием самоходной техники, не соответствующей требованиям. Она опасна для людей и причиняет экономический ущерб из-за неуплаты утилизационного сбора и налогов. Решить проблему поможет внесение изменений в законодательство, которое даст Гостехнадзору право регулярно проверять и выявлять незарегистрированные машины в рамках постоянных рейдов.