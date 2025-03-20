Сервисы рассрочки обяжут раскрывать данные в БКИ

Госдума движется к принятию закона, который запретит использовать рассрочку для скрытого кредитования. Документ устанавливает жесткие требования к операторам и передает надзор Банку России.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал разработанный депутатами и сенаторами законопроект, регулирующий деятельность сервисов рассрочки. Инициатива направлена на защиту прав граждан и предотвращение использования рассрочки как инструмента скрытого кредитования.

Операторы сервисов должны будут соответствовать строгим требованиям, включая минимальный капитал в 5 млн рублей для небанковских организаций. Контроль за их деятельностью, включая ведение реестра и сбор отчетности, перейдет к ЦБ.

Одним из ключевых положений станет обязанность операторов передавать данные о договорах рассрочки в бюро кредитных историй (БКИ), если сумма невозврата превышает установленный лимит. Пока он закреплен на уровне 15 тыс. рублей, но Правительство и ЦБ предлагают повысить его до 50 тыс. По мнению регулятора, это поможет отслеживать долговую нагрузку граждан и предотвратит рост «теневых» долгов.

Законопроект также ограничивает максимальный срок рассрочки: с 1 декабря 2025 года — шестью месяцами, а с 1 декабря 2027 — четырьмя месяцами.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2025 года.