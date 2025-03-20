💢 «Клерк» запустил канал для всех бухгалтеров и подписчиков Клерк.Премиум

Создали лучший телеграм-канал для бухгалтеров с премиальной поддержкой от Клерк.ру.

Запускаем канал для всех бухгалтеров и подписчиков Клерк.Премиум https://t.me/klerk_premium, чтобы рассказывать, как наша подписка помогает бухгалтерам и в их ежедневной работе, личном росте.

Мы растем, развиваемся, модернизируемся и становимся ближе всем бухгалтерам России. Подписывайтесь на канал https://t.me/klerk_premium.

В канале — новинки и анонсы, вы можете задавать вопросы и делиться впечатлениями о подписке.

Здесь же будем рассказывать о нашей команде, которая работает над подпиской. Это не просто корпоративные материалы, а взгляд изнутри, который даст возможность увидеть «Клерк» глазами команды.

Клерк.Премиум — это ежедневная экспертная поддержка и обучение в одной подписке. Пишем про полезные сервисы для бухгалтера, курсы, публикуем дайджесты экспертных материалов и консультации.

Кстати, подписка Клерк.Премиум на год теперь доступна каждому бухгалтеру, за нее не нужно переплачивать. Сделали профессиональные знания и сервисы доступными каждому бухгалтеру. Об этом здесь.

Первыми узнавайте о всех возможностях и новинках подписки Клерк.Премиум и пользуйтесь ими по максимуму! Канал https://t.me/klerk_premium.