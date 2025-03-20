Вычет по взносам в НПФ теперь не социальный

С 2025 года вступили в силу правила предоставления налоговых вычетов по НДФЛ, связанных с долгосрочными сбережениями. Ранее действовавшие инвестиционные вычеты, доступные при внесении средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дополнились расширенными возможностями.

Теперь налогоплательщики могут воспользоваться правом на налоговые вычеты, связанные с долгосрочными сбережениями. Они доступны в нескольких случаях:

если есть инвестиционные счета, открытые после 01.01.2024 , можно воспользоваться вычетом на сумму внесенных средств;

если перечисляете пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПФ), заключенным после 01.01.2025.

Ранее пенсионные взносы по договорам с НПФ относились к социальным вычетам, и их предельный размер был другим. За 2024 год эти взносы можно заявить в рамках соцвычета, и его общий размер 150 тысяч рублей.

С 2025 года пенсионные взносы учитываются как вычет на долгосрочные сбережения, и его размер — 400 тысяч рублей.

УФНС напоминает, что помимо пенсионных взносов в НПФ и средств на ИИС, к налоговым вычетам на долгосрочные сбережения относятся: