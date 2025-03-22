С завышенными тарифами ФАС борется дисквалификацией

Более 29 млрд рублей необоснованных расходов исключены из тарифов ЖКХ и вывоз мусора в 2024 году. Такие результаты стали возможны после передачи территориальным органам контроля полномочий по проверке экономической эффективности тарифообразования.

Снижение затрат коснулось и регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов: после 43 предписаний Антимонопольной службы из тарифов на обращение с ТКО убрали 1,2 млрд рублей. В отдельных субъектах РФ это привело к падению платежей на 20–30%. Такая статистика приведена ФАС.

Как сообщил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, ведомство усиливает контроль за исполнением предписаний. Для чиновников, допустивших 3 и более нарушения, вводится безальтернативная дисквалификация. А срок пребывания руководителей региональных органов в статусе и.о. ограничен теперь 4 месяцами без согласования с ФАС.

Во втором полугодии 2025 служба проверит исполнение требований по корректировке тарифов на 2025 год. Регионы обязаны были пересчитать инвестиционные программы за 2022–2023 годы после истечения моратория на их изменение.

За прошлый год ФАС выдала 314 предписаний. Основные нарушения включали самовольное увеличение статей затрат, распределение исключенных сумм на будущие периоды без согласования и игнорирование индекса потребительских цен при расчетах.

Сейчас дела рассматриваются как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции, что создает правовые коллизии. По законопроекту об унификации подсудности тарифных споров новая редакция документа передаст все споры исключительно в арбитраж.