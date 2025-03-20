Силуанов: повышение зарплат в качестве привлечения кадров может подогревать инфляцию

По его словам, использование инструмента повышения зарплат в качестве привлечения кадров может подогревать инфляционные процессы и оказывать влияние на размер прибыли.

«В то время как средства, направляемые в ПДС [Программу долгосрочных сбережений] через государственные пенсионные фонды, в конечном итоге вернутся снова в бизнес», — добавил министр.

Силуанов отметил, что у коммерческого сектора появились значительные возможности прибыльно вложиться в высокотехнологичные отрасли совместно с государством. В федеральном бюджете до 2030 года на национальные проекты заложено более 40 трлн рублей, а дополнительный объем внебюджетного финансирования за счет привлечения средств бизнеса может составить более 13 трлн.

«У нас много инструментов взаимодействия и поддержки. Это и субсидирование процентных ставок, и Фонд развития промышленности, гранты, льготы, вычеты и так далее. Давайте вместе работать», — сказал он.

Силуанов напомнил, что сейчас ЦБ и Правительство принимают меры по охлаждению экономики, чтобы снизить инфляцию и, соответственно, снизить давление на процентные ставки. И государство совместно с бизнесом должно пройти этот период охлаждения. Для этого он предлагает активизировать работу с издержками и реализовать ненужные активы, «которые раньше, в тучные годы, накопились». Тем самым оздоровить бизнес.

Ранее мы сообщали, что Силуанов анонсировал планы по масштабной продаже госсобственности.