Счетная палата проверит взаимосвязь ключевой ставки и инфляции

В 2025 году Счетная палата проведет экспертно-аналитическое мероприятие для оценки влияния изменений ключевой ставки ЦБ на инфляцию и расходы федерального бюджета. Исследование включено в план работы ведомства, утвержденный на текущий год.

В Госдуме прошел отчет Счетной палаты (СП) о работе за 2024 год. Его представил председатель СП Борис Ковальчук. По итогам отчета Госдума приняла постановление с рекомендациями и поручениями Счетной палате на 2025 год.

Пунктом 5 проекта постановления ГД, принятого 20.03.2025, предусмотрено поручить Счетной палате с мая по декабрь 2025 года проверить финансово-хозяйственную деятельность ЦБ, его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года.

Как сообщает ТАСС, СП в 2025 году также проанализирует влияние изменения ключевой ставки на инфляцию.

«В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие. <...> Связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию, увязка этих факторов. Это будет именно экспертно-аналитическое мероприятие, поскольку оно достаточно сложное и много различных точек зрения, может быть, по данным вопросам», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что прогнозируемые ЦБ показатели по инфляции не были достигнуты.