Регионы смогут менять категорию сельхозземель только после согласования с Минсельхозом

20 марта Госдума приняла во втором чтении разработанный депутатами законопроект, который обяжет региональные власти менять категорию земель сельскохозяйственного назначения только по согласованию с федеральным Минсельхозом.

Тем самым будет запрещено изъятие для государственных или муниципальных нужд участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых сельхозугодьями, в целях добычи общераспространенных полезных ископаемых. Но это не коснется изъятия для пользования недрами, необходимого для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.

Законопроект обеспечит соблюдение одного из основных принципов земельного законодательства — приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве.

Документ затронет 379,1 млн га сельхозземель, сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.