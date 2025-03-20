Регионы смогут менять категорию сельхозземель только после согласования с Минсельхозом

Тем самым будет запрещено изъятие для государственных или муниципальных нужд участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых сельхозугодьями, в целях добычи общераспространенных полезных ископаемых. Но это не коснется изъятия для пользования недрами, необходимого для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.
Законопроект обеспечит соблюдение одного из основных принципов земельного законодательства — приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве.
Документ затронет 379,1 млн га сельхозземель, сказано в пояснительной записке к проекту закона.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Начать дискуссию