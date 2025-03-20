Юридическая помощь может стать полностью бесплатной для пенсионеров

Депутаты внесли в Госдуму проект с дополнением в закон «О бесплатной юридической помощи в РФ».

В случае принятия законопроекта, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи она будет положена получающим страховую пенсию, а также пенсионерам по федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

«Если документ примут, помощь будет полностью бесплатной для пенсионеров. Государство возьмет эти расходы на себя. Никаких “частичных льгот” – только полное освобождение от оплаты», — подчеркнула глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова.

Список дел, по которым пенсионеры смогут получить бесплатную юрпомощь, уже определен законом. Это, как правило, споры, связанные с работой, жильем, наследством, соцвыплатами.

В маленьких населенных пунктах, где юристов может не быть вообще, должны работать мобильные юридические службы или проводиться выездные консультации. Также можно использовать онлайн-консультации.

Государственные юридические бюро и адвокаты, участвующие в программе, будут обязаны предоставлять отчетность о проделанной работе. Пенсионеры смогут направлять жалобы на качество оказанных услуг в органы исполнительной власти, контролирующих этот вопрос.